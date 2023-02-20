Elias Myrhaug Bachke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Myrhaug Bachke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Myrhaug Bachke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Myrhaug Bachke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Myrhaug Bachke 27 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Myrhaug Bachke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CEC yapmaktadır. Elias Myrhaug Bachke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Myrhaug Bachke'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Elias Myrhaug Bachke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Myrhaug Bachke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Myrhaug Bachke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Myrhaug Bachke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Moss FK

Elias Myrhaug Bachke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Myrhaug Bachke şuan Moss FK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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