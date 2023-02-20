Marius Andresen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andresen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Andresen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Andresen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Andresen 21 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Andresen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NewGenSports yapmaktadır. Marius Andresen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Andresen'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Andresen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Andresen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Andresen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Andresen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2019 yılında Lørenskog IF

31 Ocak 2022 yılında Moss FK

Marius Andresen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Andresen şuan Moss FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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