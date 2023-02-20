Christoffer Guttulsrod kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Guttulsrod Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Guttulsrod adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Guttulsrod Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Guttulsrod 23 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Christoffer Guttulsrød şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Guttulsrod Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 29 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Christoffer Guttulsrod'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christoffer Guttulsrod Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Guttulsrod isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Guttulsrod Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Guttulsrod futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2019 yılında Moss FK

Christoffer Guttulsrod Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Guttulsrod şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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