Kabamba Kalabatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabamba Kalabatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kabamba Kalabatama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kabamba Kalabatama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kabamba Kalabatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabamba Kalabatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kabamba Kalabatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabamba Kalabatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabamba Kalabatama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabamba Kalabatama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabamba Kalabatama 27 Ocak 2002 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kabamba Tumba Kalabatama şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabamba Kalabatama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Kabamba Kalabatama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kabamba Kalabatama'nin Moss FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kabamba Kalabatama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabamba Kalabatama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kabamba Kalabatama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabamba Kalabatama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında TPS

26 Ocak 2022 yılında Moss FK

Kabamba Kalabatama kimdir

Kabamba Kalabatama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabamba Kalabatama şuan Moss FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kabamba Kalabatama nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!