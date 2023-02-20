Kabamba Kalabatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kabamba Kalabatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kabamba Kalabatama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kabamba Kalabatama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kabamba Kalabatama 27 Ocak 2002 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kabamba Tumba Kalabatama şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kabamba Kalabatama Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Kabamba Kalabatama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kabamba Kalabatama'nin Moss FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kabamba Kalabatama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kabamba Kalabatama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kabamba Kalabatama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kabamba Kalabatama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında TPS

26 Ocak 2022 yılında Moss FK

Kabamba Kalabatama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kabamba Kalabatama şuan Moss FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.