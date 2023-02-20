Sebastian Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Pedersen 8 Haziran 1999 tarihinde Hamar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Pedersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Pedersen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 6 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Pedersen'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stabæk Fotball

16 Ocak 2018 yılında Strømsgodset

17 Ocak 2018 yılında Strømmen IF

19 Temmuz 2018 yılında Strømsgodset

4 Eylül 2019 yılında Florö SK

31 Aralık 2019 yılında Strømsgodset

8 Temmuz 2020 yılında Notodden

31 Ağustos 2020 yılında Strømsgodset

11 Eylül 2020 yılında HamKam

6 Mart 2021 yılında Moss FK

Sebastian Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Pedersen şuan Moss FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Pedersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stabaek IF

Norveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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