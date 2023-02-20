Kristian Strande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Strande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Strande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Strande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Strande 3 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Fredrik Aasen Strande şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Strande Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FotballPro yapmaktadır. Kristian Strande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moss FK futbol takımında oynamaktadır. Moss FK takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Strande'nin Moss FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kristian Strande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Strande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Strande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Strande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2017 yılında Molde

20 Temmuz 2017 yılında Brattvag IL

31 Aralık 2017 yılında Molde

10 Şubat 2018 yılında Egersund

25 Ocak 2019 yılında Brattvag IL

15 Ocak 2020 yılında HamKam

12 Mayıs 2021 yılında Arendal Fotball

30 Mart 2022 yılında Moss FK

Kristian Strande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Strande şuan Moss FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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