Aaron Cresswell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Cresswell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aaron Cresswell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aaron Cresswell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aaron Cresswell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aaron Cresswell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aaron Cresswell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aaron Cresswell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aaron Cresswell 15 Aralık 1989 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Aaron William Cresswell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aaron Cresswell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Aaron Cresswell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 3 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Aaron Cresswell'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aaron Cresswell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Aaron_Cresswell

http://instagram.com/cresser3

Aaron Cresswellboyu ve yaşı kaç

Aaron Cresswell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aaron Cresswell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aaron Cresswell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aaron Cresswell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2011 yılında Ipswich

3 Temmuz 2014 yılında West Ham

Aaron Cresswell kimdir

Aaron Cresswell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aaron Cresswell şuan West Ham United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC (2003-2005), Tranmere Rovers (2005-2008)

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Aaron Cresswell nereli

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