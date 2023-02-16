Angelo Ogbonna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Ogbonna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Ogbonna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Ogbonna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Ogbonna 23 Mayıs 1988 tarihinde Cassino şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Obinze Ogbonna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Ogbonna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Angelo Ogbonna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 10 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Angelo Ogbonna'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Ogbonna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OgbonnaOfficial

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http://www.instagram.com/angeloogbonna21/

http://www.facebook.com/OgbonnaOfficial/?ref=ts&fref=ts

Angelo Ogbonna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Ogbonna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angelo Ogbonna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Ogbonna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Torino

1 Temmuz 2007 yılında FC Crotone

30 Haziran 2008 yılında Torino

11 Temmuz 2013 yılında Juventus

10 Temmuz 2015 yılında West Ham

Angelo Ogbonna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Ogbonna şuan West Ham United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Angelo Ogbonna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torino FC (2002-2006)

İtalya takımında 5 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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