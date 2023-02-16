Angelo Ogbonna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Ogbonna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Angelo Ogbonna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Angelo Ogbonna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Angelo Ogbonna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angelo Ogbonna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angelo Ogbonna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angelo Ogbonna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angelo Ogbonna 23 Mayıs 1988 tarihinde Cassino şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İtalya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Angelo Obinze Ogbonna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angelo Ogbonna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Angelo Ogbonna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 10 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Angelo Ogbonna'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Angelo Ogbonna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OgbonnaOfficial

http://www.instagram.com/angeloogbonna21/

http://www.facebook.com/OgbonnaOfficial/?ref=ts&fref=ts

Angelo Ogbonnaboyu ve yaşı kaç

Angelo Ogbonna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angelo Ogbonna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angelo Ogbonna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angelo Ogbonna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Torino

1 Temmuz 2007 yılında FC Crotone

30 Haziran 2008 yılında Torino

11 Temmuz 2013 yılında Juventus

10 Temmuz 2015 yılında West Ham

Angelo Ogbonna kimdir

Angelo Ogbonna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angelo Ogbonna şuan West Ham United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torino FC (2002-2006)

Angelo Ogbonna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 5 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Angelo Ogbonna nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları