Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michail Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michail Antonio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michail Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michail Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michail Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michail Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michail Antonio 28 Mart 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michail Gregory Antonio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michail Antonio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Michail Antonio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Michail Antonio'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michail Antonio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Michailantonio

http://www.instagram.com/Antonio_Michail/

Michail Antonioboyu ve yaşı kaç

Michail Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michail Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michail Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michail Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2008 yılında Reading

9 Ocak 2009 yılında Tooting & Mitcham FC

17 Şubat 2009 yılında Reading

19 Şubat 2009 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2009 yılında Reading

5 Ekim 2009 yılında Southampton

31 Mayıs 2010 yılında Reading

15 Ağu 2011 yılında Colchester Utd.

13 Kasım 2011 yılında Reading

21 Şubat 2012 yılında Sheff Wed

31 Mayıs 2012 yılında Reading

6 Ağu 2012 yılında Sheff Wed

6 Ağu 2014 yılında Nottm Forest

1 Eylül 2015 yılında West Ham

Michail Antonio kimdir

Michail Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michail Antonio şuan West Ham United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tooting & Mitcham United (2002-2007)

Michail Antonio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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Michail Antonio nereli

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