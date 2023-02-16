Pablo Fornals kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Fornals Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Fornals kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Fornals ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Fornals kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Fornals Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Fornals adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Fornals Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Fornals 22 Şubat 1996 tarihinde Castelló de la Plana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Fornals Malla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Fornals Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Pablo Fornals, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pablo Fornals'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Fornals Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pablofornals

http://www.instagram.com/pablofornals/

Pablo Fornalsboyu ve yaşı kaç

Pablo Fornals Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Fornals isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Fornals Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Fornals futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Castellón U19

1 Temmuz 2012 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2015 yılında Málaga CF

24 Temmuz 2017 yılında Villarreal

1 Temmuz 2019 yılında West Ham

Pablo Fornals kimdir

Pablo Fornals Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Fornals şuan West Ham United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Villarreal CF (2003-2008),
CD Castellón (2008-2012),
Málaga CF (2012-2014)

Pablo Fornals Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Pablo Fornals nereli

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