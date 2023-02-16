Ben Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Johnson 24 Ocak 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Anthony Johnson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Johnson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ben Johnson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ben Johnson'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Johnson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/johnsonnbenn

http://www.instagram.com/jjohnsonben/

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Ben Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ben Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2017 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2020 yılında West Ham

Ben Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Johnson şuan West Ham United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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