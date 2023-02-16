Thilo Kehrer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thilo Kehrer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thilo Kehrer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thilo Kehrer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thilo Kehrer 21 Eylül 1996 tarihinde Tübingen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Burundi uyrukludur.Gerçek adı da Jan Thilo Kehrer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thilo Kehrer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Thilo Kehrer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thilo Kehrer'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Thilo Kehrer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KehrerThilo

http://www.instagram.com/thilokehrer/

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http://www.facebook.com/ThiloKehrer20/

Thilo Kehrer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thilo Kehrer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thilo Kehrer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thilo Kehrer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Reutlingen Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2013 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2015 yılında Schalke

16 Ağu 2018 yılında Paris SG

17 Ağu 2022 yılında West Ham

Thilo Kehrer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thilo Kehrer şuan West Ham United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thilo Kehrer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Tübingen (2000-2006), SSV Reutlingen 05 (2006-2010), VfB Stuttgart (2010-2012), FC Schalke 04 (2012-2015)

Almanya takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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