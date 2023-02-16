Jarrod Bowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarrod Bowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarrod Bowen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarrod Bowen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarrod Bowen 20 Aralık 1996 tarihinde Leominster şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarrod Bowen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG yapmaktadır. Jarrod Bowen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jarrod Bowen'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jarrod Bowen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jarrodbowen/

Jarrod Bowen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarrod Bowen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 42.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 42.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jarrod Bowen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarrod Bowen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hereford Utd.

8 Temmuz 2014 yılında Hull City U21

1 Temmuz 2016 yılında Hull

31 Ocak 2020 yılında West Ham

Jarrod Bowen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarrod Bowen şuan West Ham United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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