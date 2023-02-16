Manuel Lanzini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Lanzini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Lanzini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Lanzini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Lanzini 15 Şubat 1993 tarihinde Ituzaingó şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Lanzini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Manuel Lanzini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Manuel Lanzini'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Lanzini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/manulanzini

http://instagram.com/manulanzini/

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http://facebook.com/manulanzini/

Manuel Lanzini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Lanzini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manuel Lanzini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Lanzini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında River Plate

21 Temmuz 2011 yılında Fluminense

30 Haziran 2012 yılında River Plate

9 Ağu 2014 yılında Al-Jazira

22 Temmuz 2015 yılında West Ham

30 Haziran 2016 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2016 yılında West Ham

Manuel Lanzini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Lanzini şuan West Ham United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manuel Lanzini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético River Plate (2002-2010)

Arjantin takımında 20 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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