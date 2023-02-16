Flynn Downes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flynn Downes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flynn Downes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flynn Downes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flynn Downes 20 Ocak 1999 tarihinde Brentwood şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flynn Downes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Flynn Downes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Flynn Downes'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Flynn Downes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flynn_downes/

Flynn Downes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flynn Downes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Flynn Downes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flynn Downes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ipswich

31 Ocak 2018 yılında Luton

31 Mayıs 2018 yılında Ipswich

10 Ağu 2021 yılında Swansea

7 Temmuz 2022 yılında West Ham

Flynn Downes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flynn Downes şuan West Ham United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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