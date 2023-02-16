Maxwel Cornet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxwel Cornet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxwel Cornet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxwel Cornet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxwel Cornet 27 Eylül 1996 tarihinde Bregbo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Gnaly Maxwel Cornet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxwel Cornet Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Maxwel Cornet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Maxwel Cornet'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Maxwel Cornet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cornetmaxwel/

Maxwel Cornet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxwel Cornet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maxwel Cornet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxwel Cornet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Metz U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz

15 Ocak 2015 yılında Olimpik Lyon

29 Ağu 2021 yılında Burnley

5 Ağu 2022 yılında West Ham

Maxwel Cornet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxwel Cornet şuan West Ham United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxwel Cornet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Ars-Laquenexy (2004), FC Metz (2004-2012)

Fildişi Sahili takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 6 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 8 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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