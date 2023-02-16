Declan Rice kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Rice Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Rice adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Rice Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Rice 14 Ocak 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Rice Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Declan Rice, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Declan Rice'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Declan Rice Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_DeclanRice

http://www.instagram.com/declanrice/

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Declan Rice Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Rice isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 80.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Declan Rice Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Rice futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında West Ham Alt.

1 Temmuz 2015 yılında West Ham U18

1 Temmuz 2016 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2017 yılında West Ham

Declan Rice Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Rice şuan West Ham United takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Declan Rice Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chelsea FC (2006-2013), West Ham United (2013-2017)

İngiltere takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 2 gol atmıştır.

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