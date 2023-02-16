Vladimir Coufal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Coufal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Coufal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Coufal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Coufal 22 Ağu 1992 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vladimír Coufal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Coufal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Vladimir Coufal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Coufal'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Coufal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cuf_5/

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Vladimir Coufal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Coufal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladimir Coufal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Coufal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2009 yılında FC Hlucin U19

30 Haziran 2009 yılında Ostrava U17

14 Ağu 2009 yılında SSK Bilovec

19 Mart 2010 yılında FC Hlucin

13 Şubat 2012 yılında SFC Opava

20 Eylül 2012 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag

2 Ekim 2020 yılında West Ham

Vladimir Coufal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Coufal şuan West Ham United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladimir Coufal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baník Ostrava (2000 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 5 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 1 gol atmıştır.

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