Kurt Zouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kurt Zouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kurt Zouma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kurt Zouma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kurt Zouma 27 Ekim 1994 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kurt Happy Zouma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kurt Zouma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kurt Zouma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kurt Zouma'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kurt Zouma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KurtZouma

http://www.instagram.com/kurtzouma/

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http://www.facebook.com/KurtZouma/

Kurt Zouma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kurt Zouma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 32.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kurt Zouma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kurt Zouma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Saint-Étienne

31 Ocak 2014 yılında Chelsea

1 Şubat 2014 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2014 yılında Chelsea

21 Temmuz 2017 yılında Stoke

31 Mayıs 2018 yılında Chelsea

9 Ağu 2018 yılında Everton

31 Mayıs 2019 yılında Chelsea

28 Ağu 2021 yılında West Ham

Kurt Zouma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kurt Zouma şuan West Ham United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kurt Zouma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Vaulx-en-Velin (2003-2009), AS Saint-Étienne (2009-2011)

Fransa takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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