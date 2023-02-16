Tomas Soucek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Soucek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Soucek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Soucek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Soucek 27 Şubat 1995 tarihinde Havlíčkův Brod şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Souček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Soucek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Tomas Soucek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tomas Soucek'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Soucek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomassoucek28

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http://www.instagram.com/tomassoucek28/

http://www.facebook.com/tomassoucek28/

Tomas Soucek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Soucek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 45.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Soucek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Soucek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Slavia Prag

20 Şubat 2015 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Slavia Prag

17 Şubat 2017 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2017 yılında Slavia Prag

29 Ocak 2020 yılında West Ham

26 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

27 Temmuz 2020 yılında West Ham

Tomas Soucek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Soucek şuan West Ham United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Soucek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Slovan Havlíčkův Brod (2001 - 2004)SK Slavia Praha (2004 - 2014)

Çek Cumhuriyeti takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 9 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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