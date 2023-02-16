Emerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emerson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emerson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emerson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emerson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emerson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emerson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emerson 3 Ağu 1994 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İtalya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emerson Palmieri dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emerson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS Sports yapmaktadır. Emerson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emerson'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emerson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emersonpalmieri

http://www.instagram.com/emersonpalmieri/

Emersonboyu ve yaşı kaç

Emerson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emerson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emerson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emerson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Santos B

1 Ocak 2013 yılında Santos FC

25 Ağu 2014 yılında Palermo

30 Haziran 2015 yılında Santos FC

26 Ağu 2015 yılında Roma

2 Ocak 2017 yılında Santos FC

3 Ocak 2017 yılında Roma

30 Ocak 2018 yılında Chelsea

19 Ağu 2021 yılında Olimpik Lyon

30 Haziran 2022 yılında Chelsea

23 Ağu 2022 yılında West Ham

Emerson kimdir

Emerson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emerson şuan West Ham United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santos FC (2009-2011)

Emerson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 13 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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Emerson nereli

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