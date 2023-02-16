Gianluca Scamacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Scamacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gianluca Scamacca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gianluca Scamacca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gianluca Scamacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Scamacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Scamacca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Scamacca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Scamacca 1 Ocak 1999 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Scamacca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Agency yapmaktadır. Gianluca Scamacca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianluca Scamacca'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Scamacca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamscamacca/

Gianluca Scamaccaboyu ve yaşı kaç

Gianluca Scamacca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianluca Scamacca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gianluca Scamacca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Scamacca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AS Rom Altyapı

9 Ocak 2015 yılında PSV U17

1 Temmuz 2016 yılında PSV U19

31 Ocak 2017 yılında Sassuolo U19

1 Temmuz 2017 yılında Sassuolo

31 Ocak 2018 yılında Cremonese

30 Haziran 2018 yılında Sassuolo

31 Ağu 2018 yılında PEC Zwolle

22 Ocak 2019 yılında Sassuolo

14 Temmuz 2019 yılında Ascoli

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

2 Ekim 2020 yılında Genoa

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

26 Temmuz 2022 yılında West Ham

Gianluca Scamacca kimdir

Gianluca Scamacca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Scamacca şuan West Ham United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lazio, AS Roma (2012-2015), PSV (2015-2017)

Gianluca Scamacca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 9 gol atmıştır.

İtalya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

İtalya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gianluca Scamacca nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Josh Tymon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tymon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Tymon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tymon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Kemal Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Kemal Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blondy Nna Noukeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blondy Nna Noukeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blondy Nna Noukeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blondy Nna Noukeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orhan Nahirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Nahirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orhan Nahirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Nahirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları