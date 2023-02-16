Gianluca Scamacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gianluca Scamacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gianluca Scamacca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gianluca Scamacca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gianluca Scamacca 1 Ocak 1999 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gianluca Scamacca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Agency yapmaktadır. Gianluca Scamacca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gianluca Scamacca'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gianluca Scamacca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamscamacca/

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Gianluca Scamacca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gianluca Scamacca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 30.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gianluca Scamacca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gianluca Scamacca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AS Rom Altyapı

9 Ocak 2015 yılında PSV U17

1 Temmuz 2016 yılında PSV U19

31 Ocak 2017 yılında Sassuolo U19

1 Temmuz 2017 yılında Sassuolo

31 Ocak 2018 yılında Cremonese

30 Haziran 2018 yılında Sassuolo

31 Ağu 2018 yılında PEC Zwolle

22 Ocak 2019 yılında Sassuolo

14 Temmuz 2019 yılında Ascoli

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

2 Ekim 2020 yılında Genoa

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

26 Temmuz 2022 yılında West Ham

Gianluca Scamacca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gianluca Scamacca şuan West Ham United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gianluca Scamacca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lazio, AS Roma (2012-2015), PSV (2015-2017)

İtalya takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 9 gol atmıştır.

İtalya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

İtalya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

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