Lucas Paqueta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Paqueta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Paqueta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Paqueta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Paqueta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Paqueta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Paqueta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Paqueta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Paqueta 27 Ağu 1997 tarihinde Paquetá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Tolentino Coelho de Lima şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Paqueta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Lucas Paqueta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Paqueta'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lucas Paqueta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucaspaqueta97

http://www.instagram.com/lucaspaqueta

Lucas Paquetaboyu ve yaşı kaç

Lucas Paqueta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Paqueta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 45.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Paqueta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Paqueta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2016 yılında Flamengo

3 Ocak 2019 yılında Milan

30 Eylül 2020 yılında Olimpik Lyon

29 Ağu 2022 yılında West Ham

Lucas Paqueta kimdir

Lucas Paqueta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Paqueta şuan West Ham United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Paqueta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 8 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Lucas Paqueta nereli

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