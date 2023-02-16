Alphonse Areola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alphonse Areola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alphonse Areola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alphonse Areola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alphonse Areola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alphonse Areola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alphonse Areola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alphonse Areola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alphonse Areola 27 Şubat 1993 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Fransa,Filipinler uyrukludur.Gerçek adı da Alphonse Francis Aréola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alphonse Areola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Alphonse Areola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alphonse Areola'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alphonse Areola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/areolaofficiel

http://www.instagram.com/alphonseareola/

http://www.facebook.com/AlphonseAreola/

Alphonse Areolaboyu ve yaşı kaç

Alphonse Areola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alphonse Areola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alphonse Areola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alphonse Areola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2009 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG

23 Temmuz 2013 yılında Lens

30 Haziran 2014 yılında Paris SG

26 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

30 Haziran 2015 yılında Paris SG

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal

30 Haziran 2016 yılında Paris SG

2 Eylül 2019 yılında Real

11 Ağu 2020 yılında Paris SG

9 Eylül 2020 yılında Fulham

30 Haziran 2021 yılında Paris SG

29 Temmuz 2021 yılında West Ham

30 Haziran 2022 yılında Paris SG

1 Temmuz 2022 yılında West Ham

Alphonse Areola kimdir

Alphonse Areola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alphonse Areola şuan West Ham United takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ES Petits Anges (1999-2006), Paris Saint-Germain (2006-2010)

Alphonse Areola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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Alphonse Areola nereli

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