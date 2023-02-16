Nayef Aguerd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Aguerd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nayef Aguerd kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nayef Aguerd ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nayef Aguerd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nayef Aguerd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nayef Aguerd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nayef Aguerd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nayef Aguerd 30 Mart 1996 tarihinde Kénitra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da نايف أكرد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nayef Aguerd Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Nayef Aguerd, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nayef Aguerd'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nayef Aguerd Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aguerdnayef

http://www.instagram.com/nayefaguerd/

http://www.facebook.com/nayefaguerd4

Nayef Aguerdboyu ve yaşı kaç

Nayef Aguerd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nayef Aguerd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nayef Aguerd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nayef Aguerd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FUS Rabat

1 Temmuz 2018 yılında Dijon

14 Ağu 2020 yılında Rennes

1 Temmuz 2022 yılında West Ham

Nayef Aguerd kimdir

Nayef Aguerd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nayef Aguerd şuan West Ham United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed VI Football Academy (2011-2013)

Nayef Aguerd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nayef Aguerd nereli

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