Said Benrahma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Benrahma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Said Benrahma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Said Benrahma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Said Benrahma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Benrahma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Said Benrahma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Said Benrahma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Said Benrahma 10 Ağu 1995 tarihinde Aïn Témouchent şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Saïd Benrahma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Said Benrahma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KDS FM yapmaktadır. Said Benrahma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West Ham United futbol takımında oynamaktadır. West Ham United takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Said Benrahma'nin West Ham United ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Said Benrahma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saidbenrahma11/

Said Benrahmaboyu ve yaşı kaç

Said Benrahma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Said Benrahma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Said Benrahma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Said Benrahma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2015 yılında OGC Nizza

8 Ocak 2016 yılında Angers SCO

30 Haziran 2016 yılında OGC Nizza

5 Ocak 2017 yılında Ajaccio

30 Haziran 2017 yılında OGC Nizza

13 Temmuz 2017 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2018 yılında OGC Nizza

6 Temmuz 2018 yılında Brentford

16 Ekim 2020 yılında West Ham

28 Ocak 2021 yılında Brentford

29 Ocak 2021 yılında West Ham

Said Benrahma kimdir

Said Benrahma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Said Benrahma şuan West Ham United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NRB Bethioua (2004-2006),
Balma SC (2010-2011),
US Colomiers (2011-2013)

Said Benrahma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 27 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Said Benrahma nereli

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