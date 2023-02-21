Adam Ritter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ritter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ritter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ritter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ritter 16 Nisan 2002 tarihinde Jihlava şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ritter Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Adam Ritter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Ritter'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Ritter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Ritter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ritter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ritter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

1 Temmuz 2022 yılında FK Jablonec B

Adam Ritter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ritter şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Adam Ritter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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