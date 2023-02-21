Michal Cernak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Cernak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Cernak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Cernak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Cernak 1 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Černák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Cernak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Cernak'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Cernak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Cernak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Cernak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Cernak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Jablonec B

Michal Cernak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Cernak şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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