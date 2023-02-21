Adam Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Wilson 10 Nisan 2000 tarihinde Ashington şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Adam Ayiro Wilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Wilson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Adam Wilson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Wilson'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Wilson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adzwilson11/

Adam Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2018 yılında Newcastle U23

1 Eylül 2022 yılında The New Saints

Adam Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Wilson şuan The New Saints takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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