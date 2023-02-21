Jordan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordan Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jordan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jordan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Williams 13 Aralık 1992 tarihinde Warrington şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Lee Raymond Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifteen Eleven Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Williams'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JordWill92

Jordan Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Northwich Vic

2 Ocak 2016 yılında Barrow

1 Temmuz 2017 yılında AFC Rochdale

12 Ocak 2018 yılında Lincoln City

31 Mayıs 2018 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2019 yılında Fylde

14 Ağustos 2020 yılında Stockport

1 Temmuz 2021 yılında The New Saints

Jordan Williams kimdir

Jordan Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Williams şuan The New Saints takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Penlake Juniors
Ashton Athletic

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Jordan Williams nereli

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