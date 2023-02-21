Adrian Cieslewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Cieslewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Cieslewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Cieslewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Cieslewicz 16 Kasım 1990 tarihinde Gniezno şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya,Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Cieślewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Cieslewicz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adrian Cieslewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 4 Ağustos 2014 tarihinde katılmıştır. Adrian Cieslewicz'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Cieslewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Cieslewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Cieslewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Cieslewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wrexham

16 Ocak 2014 yılında Kidderminster

21 Haziran 2014 yılında B36 Tórshavn

4 Ağustos 2014 yılında The New Saints

Adrian Cieslewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Cieslewicz şuan The New Saints takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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