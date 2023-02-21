Ben Clark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Clark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Clark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Clark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Clark 14 Ekim 2000 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Clark Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ben Clark'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Clark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Clark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Clark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Clark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında The New Saints

1 Ocak 2019 yılında Llandudno

30 Haziran 2019 yılında The New Saints

1 Kasım 2019 yılında Caernarfon

12 Mart 2020 yılında The New Saints

Ben Clark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Clark şuan The New Saints takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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