Joshua Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Daniels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Daniels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Daniels 22 Şubat 1996 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Daniels Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Major League Sports Management yapmaktadır. Joshua Daniels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Daniels'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joshua Daniels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Daniels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Daniels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Daniels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Derry City

20 Ağustos 2017 yılında Glenavon

3 Ağustos 2020 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2022 yılında The New Saints

Joshua Daniels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Daniels şuan The New Saints takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joshua Daniels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Derry City

Kuzey İrlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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