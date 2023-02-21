Daniel Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Redmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Redmond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Redmond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Redmond 2 Mart 1991 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Stephen Redmond şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Redmond Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Redmond, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Daniel Redmond'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Redmond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Redmond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Redmond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Redmond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wigan U21

1 Temmuz 2010 yılında Wigan

1 Ocak 2012 yılında Hamilton Acad.

6 Mayıs 2012 yılında Wigan

8 Şubat 2014 yılında Carlisle United

31 Mayıs 2014 yılında Wigan

8 Temmuz 2014 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2018 yılında The New Saints

Daniel Redmond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Redmond şuan The New Saints takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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