Blaine Hudson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaine Hudson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaine Hudson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaine Hudson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaine Hudson 28 Ekim 1991 tarihinde Gorleston şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaine Hudson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Blaine Hudson'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blaine Hudson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaine Hudson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaine Hudson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaine Hudson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Cambridge Utd.

12 Kasım 2011 yılında Cambridge City

13 Aralık 2011 yılında Cambridge Utd.

22 Mart 2013 yılında Billericay

22 Nisan 2013 yılında Cambridge Utd.

9 Temmuz 2013 yılında Welling Utd.

31 Mayıs 2014 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2014 yılında Wrexham

1 Temmuz 2016 yılında Chester

1 Temmuz 2017 yılında The New Saints

Blaine Hudson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaine Hudson şuan The New Saints takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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