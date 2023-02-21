Luke Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Simpson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luke Simpson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luke Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Simpson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luke Simpson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Simpson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Simpson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luke Simpson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luke Simpson 23 Eylül 1994 tarihinde Heywood şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luke Thomas Simpson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luke Simpson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCD yapmaktadır. Luke Simpson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 20 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luke Simpson'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luke Simpson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luke Simpson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Luke Simpson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luke Simpson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Oldham Athletic

19 Aralık 2013 yılında Workington AFC

18 Ocak 2014 yılında Oldham Athletic

2 Şubat 2014 yılında Leicester

31 Mayıs 2014 yılında Oldham Athletic

4 Ağustos 2014 yılında Accrington St.

6 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

23 Aralık 2015 yılında Watford

25 Temmuz 2016 yılında York City

2 Ağustos 2018 yılında Macclesfield

20 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

31 Aralık 2018 yılında Tamworth

23 Şubat 2019 yılında Wrexham

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2019 yılında Barrow

2 Ekim 2020 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2022 yılında The New Saints

Luke Simpson kimdir

Luke Simpson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luke Simpson şuan The New Saints takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oldham Athletic (-2012)

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Luke Simpson nereli

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