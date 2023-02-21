Josh Pask kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Pask Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Pask adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Pask Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Pask 1 Kasım 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua David Pask şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Pask Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Josh Pask, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Pask'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Pask Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Pask isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Pask Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Pask futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında West Ham U21

16 Ekim 2015 yılında FC Dag & Red

17 Ocak 2016 yılında West Ham U21

8 Ağustos 2016 yılında FC Gillingham

18 Kasım 2016 yılında West Ham U21

1 Temmuz 2019 yılında Coventry City

11 Ocak 2022 yılında Newport County

31 Mayıs 2022 yılında Coventry City

1 Temmuz 2022 yılında The New Saints

Josh Pask Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Pask şuan The New Saints takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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