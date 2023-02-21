Danny Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Davies 28 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel James Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Davies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Davies'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Connah's Quay

1 Temmuz 2021 yılında The New Saints

Danny Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Davies şuan The New Saints takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Danny Davies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 14 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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