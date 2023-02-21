Chris Marriott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Marriott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Marriott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Marriott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Marriott 24 Eylül 1989 tarihinde Wirral şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Michael Marriott şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Marriott Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Marriott, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Chris Marriott'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Marriott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Marriott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Marriott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Marriott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Cefn Druids

31 Aralık 2008 yılında Wrexham

1 Temmuz 2009 yılında The New Saints

Chris Marriott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Marriott şuan The New Saints takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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