Jon Routledge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Routledge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Routledge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Routledge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Routledge 23 Kasım 1989 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Joseph Routledge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Routledge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Routledge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jon Routledge'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Routledge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Routledge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Routledge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Routledge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Wigan U18

1 Temmuz 2008 yılında Wigan U21

1 Ocak 2010 yılında Östersund

30 Haziran 2010 yılında Wigan U21

1 Ağustos 2010 yılında Hamilton Acad.

31 Aralık 2010 yılında Wigan U21

1 Şubat 2011 yılında Hamilton Acad.

1 Ağustos 2011 yılında Stockport

1 Ocak 2012 yılında Hamilton Acad.

6 Mayıs 2012 yılında Stockport

1 Ağustos 2012 yılında Hamilton Acad.

25 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2015 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2016 yılında The New Saints

Jon Routledge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Routledge şuan The New Saints takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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