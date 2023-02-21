Ryan Astles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Astles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Astles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Astles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Astles 1 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Astles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Astles'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Astles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ryanastles

Ryan Astles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Astles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Astles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Astles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rhyl

18 Eylül 2015 yılında Northwich Vic

7 Ocak 2016 yılında Chester

1 Temmuz 2018 yılında Southport

5 Ağustos 2020 yılında The New Saints

Ryan Astles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Astles şuan The New Saints takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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