Ryan Brobbel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Brobbel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Brobbel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Brobbel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ryan Brobbel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Brobbel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Brobbel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Brobbel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Brobbel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Brobbel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Brobbel 5 Mart 1993 tarihinde Hartlepool şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Brobbel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PES FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Ryan Brobbel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Ryan Brobbel'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Brobbel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Brobbel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Brobbel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Brobbel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boro Res.

30 Ağustos 2013 yılında York City

5 Ocak 2014 yılında Boro U21

27 Mart 2014 yılında York City

31 Mayıs 2014 yılında Boro U21

8 Ağustos 2014 yılında Hartlepool Utd.

3 Kasım 2014 yılında Boro U21

1 Eylül 2015 yılında Darlington 1883

3 Ekim 2015 yılında Whitby

1 Şubat 2016 yılında The New Saints

Ryan Brobbel kimdir

Ryan Brobbel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Brobbel şuan The New Saints takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Brobbel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Brobbel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Shejbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Shejbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaun Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaun Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Radosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Radosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Whitmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Whitmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kai Whitmore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Whitmore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!