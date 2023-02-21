Ryan Brobbel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Brobbel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Brobbel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Brobbel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Brobbel 5 Mart 1993 tarihinde Hartlepool şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Brobbel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PES FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Ryan Brobbel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Ryan Brobbel'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Brobbel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Brobbel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Brobbel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Brobbel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boro Res.

30 Ağustos 2013 yılında York City

5 Ocak 2014 yılında Boro U21

27 Mart 2014 yılında York City

31 Mayıs 2014 yılında Boro U21

8 Ağustos 2014 yılında Hartlepool Utd.

3 Kasım 2014 yılında Boro U21

1 Eylül 2015 yılında Darlington 1883

3 Ekim 2015 yılında Whitby

1 Şubat 2016 yılında The New Saints

Ryan Brobbel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Brobbel şuan The New Saints takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Ryan Brobbel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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