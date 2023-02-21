Ash Baker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ash Baker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ash Baker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ash Baker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ash Baker 30 Ekim 1996 tarihinde Bridgend şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Ashley Thomas Baker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ash Baker Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ash Baker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ash Baker'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ash Baker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ashleybaker69

Ash Baker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ash Baker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ash Baker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ash Baker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cardiff U21

1 Ocak 2017 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2018 yılında Sheff Wed

13 Ocak 2020 yılında Newport County

18 Temmuz 2021 yılında The New Saints

Ash Baker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ash Baker şuan The New Saints takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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