Leo Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Smith 15 Mayıs 1998 tarihinde Porthmadog şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Leo Carlos Junior Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Smith'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leocarlos98

Leo Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wrexham

16 Ağustos 2018 yılında Llandudno

2 Ocak 2019 yılında Wrexham

29 Ocak 2019 yılında Caernarfon

30 Haziran 2019 yılında Wrexham

3 Temmuz 2019 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2020 yılında The New Saints

Leo Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Smith şuan The New Saints takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leo Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Porthmadog JuniorsWrexham AFC

Galler C takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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