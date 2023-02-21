Daniel Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Williams 19 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Patrick Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Williams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Daniel Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Williams'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dan_wills08/

Daniel Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2019 yılında Swansea U21

17 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

9 Haziran 2022 yılında Swansea U21

1 Eylül 2022 yılında The New Saints

31 Mayıs 2023 yılında Swansea U21

Daniel Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Williams şuan The New Saints takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Swansea City (2009-2019)

Galler U21 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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