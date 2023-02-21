Declan Mcmanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Declan Mcmanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Declan Mcmanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Declan Mcmanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Declan Mcmanus 3 Ağustos 1994 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Declan Joseph McManus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Declan Mcmanus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Declan Mcmanus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Declan Mcmanus'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Declan Mcmanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Declan Mcmanus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Declan Mcmanus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Declan Mcmanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Aberdeen FC

31 Temmuz 2013 yılında Alloa Athletic

3 Ocak 2014 yılında Aberdeen FC

8 Ağustos 2014 yılında Morton

5 Ocak 2015 yılında Aberdeen FC

2 Şubat 2015 yılında Morton

5 Mayıs 2015 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2015 yılında Fleetwood

2 Ocak 2016 yılında Morton

2 Mayıs 2016 yılında Fleetwood

21 Temmuz 2016 yılında Raith Rovers

14 Mayıs 2017 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2017 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

16 Temmuz 2019 yılında Falkirk FC

30 Nisan 2020 yılında Ross County

10 Temmuz 2020 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2021 yılında The New Saints

Declan Mcmanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Declan Mcmanus şuan The New Saints takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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