Gwion Dafydd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gwion Dafydd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gwion Dafydd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gwion Dafydd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gwion Dafydd 11 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Gwion Dafydd Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gwion Dafydd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gwion Dafydd'nin The New Saints ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gwion Dafydd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gwion Dafydd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gwion Dafydd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gwion Dafydd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Caernarfon

1 Temmuz 2022 yılında The New Saints

Gwion Dafydd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gwion Dafydd şuan The New Saints takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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