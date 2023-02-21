Connor Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Roberts 8 Aralık 1992 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. Galler,Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Roberts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Connor Roberts'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Fulham Res.

10 Ağustos 2012 yılında Cheltenham

28 Ağustos 2014 yılında Chester

7 Ocak 2015 yılında Bangor City

1 Temmuz 2018 yılında The New Saints

22 Ağustos 2019 yılında Aberystwyth

31 Mayıs 2021 yılında The New Saints

Connor Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Roberts şuan The New Saints takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Connor Roberts Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tranmere Rovers

Galler U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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