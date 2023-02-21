Keston Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keston Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keston Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keston Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keston Davies 2 Ekim 1996 tarihinde Swansea şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Keston Ellis Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keston Davies Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

The New Saints futbol takımında oynamaktadır. The New Saints takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Keston Davies'nin The New Saints ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Keston Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keston Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keston Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keston Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Man City U18

30 Ağustos 2013 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2014 yılında Swansea U21

14 Temmuz 2017 yılında Yeovil Town

3 Ocak 2018 yılında Swansea U21

31 Ağustos 2018 yılında Notts County

3 Ocak 2019 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2019 yılında The New Saints

Keston Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keston Davies şuan The New Saints takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keston Davies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Swansea City (2005-2008, 2013-2014),Fulham FC (2008-2012),Manchester City (2012-2013)

Galler U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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