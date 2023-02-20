Adrian Aleksander Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Aleksander Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Aleksander Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Aleksander Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Aleksander Hansen 3 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Aleksander Hansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Adrian Aleksander Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 3 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Adrian Aleksander Hansen'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Aleksander Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Aleksander Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Aleksander Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Aleksander Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2020 yılında Mjøndalen

17 Temmuz 2020 yılında Fram Larvik

31 Aralık 2020 yılında Mjøndalen

Adrian Aleksander Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Aleksander Hansen şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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